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Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Михайла Стрілецького
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Михайла Стрілецького

Автор: Ігор Василик
31/01/2025 08:02
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Похорон відважного захисника

У п’ятницю 31 Січня об 11:00 годині, відбудеться чин похорону полеглого героя

Нагадаємо, що 23-річний Михайло Стрілецький загинув 25 січня 2025 року поблизу селища Котлине Покровського району.

Удома у полеглого героя залишилися мати, брат і сестра.

Полеглий Михайло Стрілецький