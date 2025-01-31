Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Михайла Стрілецького

Гірку новину повідомили у фейсбук-спільноті “Мої Братківці”
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Похорон відважного захисника
У п’ятницю 31 Січня об 11:00 годині, відбудеться чин похорону полеглого героя
Нагадаємо, що 23-річний Михайло Стрілецький загинув 25 січня 2025 року поблизу селища Котлине Покровського району.
Удома у полеглого героя залишилися мати, брат і сестра.