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Рятувальник біля службового автомобіля в Івано-Франківську.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські сапери розмінували 60 гектарів Херсонщини

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 14:15
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Впродовж ротації, з 25 березня піротехніки Франківщини обстежили 60 га території Херсонської області, де виявили та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Щодня, піротехнічні підрозділи Головного управління знаходять, ідентифікують, знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Кожен знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Кожен день на розмінуванні — це ще один крок до безпечної України.

Рятувальники на полі в захисному спорядженні.
Розмінування поля саперами в Україні
Рятувальник працює на полі з металошукачем.
Рятувальник готується до виконання завдань на природі.
Двоє рятувальників з металошукачами на полі
Рятувальник біля авто в Івано-Франківську на службі.
Рятувальник перевіряє поле металошукачем
Рятувальник тримає пташине гніздо на полі.