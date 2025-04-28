Прикарпатські сапери розмінували 60 гектарів Херсонщини

Впродовж ротації, з 25 березня піротехніки Франківщини обстежили 60 га території Херсонської області, де виявили та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Щодня, піротехнічні підрозділи Головного управління знаходять, ідентифікують, знешкоджують вибухонебезпечні предмети.
Кожен знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Кожен день на розмінуванні — це ще один крок до безпечної України.