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У Франківську сталася потрійна ДТП. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську сталася потрійна ДТП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/04/2025 13:42
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27 квітня в Івано-Франківську на вулиці Надрічній Renault не надавши переваги у русі зіткнувся з Mazda, яка після удару зіткнулася з Opel.

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Про це “Галці” повідомили у поліції.

32-річний водій автомобіля Renault Trafic не надавши перевагу в русі автомобілю Mazda, що рухався головною дорогою, зіткнувся з ним. Від удару Mazda за інерцією зіткнулася з автомобілем Opel.

У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Травмованих немає.

На водія Renault склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.