У Франківську сталася потрійна ДТП. ФОТО

27 квітня в Івано-Франківську на вулиці Надрічній Renault не надавши переваги у русі зіткнувся з Mazda, яка після удару зіткнулася з Opel.

Про це “Галці” повідомили у поліції.

32-річний водій автомобіля Renault Trafic не надавши перевагу в русі автомобілю Mazda, що рухався головною дорогою, зіткнувся з ним. Від удару Mazda за інерцією зіткнулася з автомобілем Opel.

У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Травмованих немає.

На водія Renault склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.