Після важкого поранення помер воїн з Франківщини Мохняк Роман

Після важкого поранення помер Роман Мохняк з Тисменицької громади. Служив солдатом, зовнішнім пілотом (оператором) 105 окремої бригади ЗСУ роти «Рубак».

Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Мохняк Роман Мирославович народився 13 травня 1984 року у селі Підпечари. Обирався депутатом Тисменицької районної ради. Працював заступником начальника відділу загальної та організаційної роботи Тисменицької міської ради. У березні 2024 року став на захист нашої держави. Захищав Україну на Харківському напрямку. У квітні 2025 року отримав поранення. Серце Захисника перестало битися 28 квітня 2025 року.