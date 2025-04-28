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Після важкого поранення помер воїн з Франківщини Мохняк Роман

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 13:37
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Після важкого поранення помер Роман Мохняк з Тисменицької громади. Служив солдатом, зовнішнім пілотом (оператором) 105 окремої бригади ЗСУ роти «Рубак».

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Мохняк Роман Мирославович народився 13 травня 1984 року у селі Підпечари. Обирався депутатом Тисменицької районної ради. Працював заступником начальника відділу загальної та організаційної роботи Тисменицької міської ради. У березні 2024 року став на захист нашої держави. Захищав Україну на Харківському напрямку. У квітні 2025 року отримав поранення. Серце Захисника перестало битися 28 квітня 2025 року.

Вічна пам’ять і слава Герою!