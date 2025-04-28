Законопроєкт про наставництво: в “Слузі Народу” пояснили, що зміниться для дітей-сиріт

Народні депутати від партії “Слуга Народу” зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону про наставництво – інституту добровільної, безоплатної та регулярної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.
За її словами, законопроєкт встановлює правову основу для розвитку наставництва в Україні, що включає визначення переліку дітей та молодих людей, щодо яких може здійснюватися наставництво, визначення форм наставництва (індивідуального і корпоративного) та особливостей їх реалізації, встановлення вимог та критеріїв недопущення до кандидатів у наставники, запровадження соціальної послуги з організації наставництва, запровадження механізмів обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду в цій сфері тощо. Цей проєкт закону буде розглянутий Комітетом гуманітарної та інформаційної політики вже на наступному засіданні.
“Іноді дитині достатньо однієї людини, щоб не збитися з курсу. Не супергероя. Просто когось, хто скаже: “Я поруч. І в тебе все вийде!”. Саме так працює наставництво – коли хтось із досвідом бере за руку того, хто лише починає свій шлях. І нарешті в Україні з’являються чіткі правила для тих, хто хоче бути поруч із дитиною не з обов’язку, а з віри в неї”, – зазначила парламентарка.
Очільниця “Слуги Народу” зауважила, що кожен українець може стати наставником не лише для дитини з інтернату, а й для підлітка з родини у кризі чи з прийомної сім’ї, а також для молодої людини, яка вже досягла 18 років, але все ще потребує підтримки.
Олена Шуляк акцентувала увагу на тому, що вперше в історії українського законодавства – наставництво може бути корпоративним.
“Так, бізнес отримає можливість створювати менторські програми для дітей – з профорієнтацією, підготовкою до роботи і шансом на новий старт. Це не просто законопроєкт. Це шанс дати кожній дитині хоча б одну надійну людину поруч”, – підкреслила Олена Шуляк.
Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.