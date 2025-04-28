Трамп закликав путіна «припинити стріляти» та підписати мирну угоду

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити обстріли та підписати угоду про завершення війни проти України.
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Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає CNN.
Трамп зазначив, що розчарований недавнім ракетним ударом росії по Києву і висловив сумніви щодо щирості намірів путіна завершити бойові дії. Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню і підписання мирної угоди.
«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду», – заявив Трамп, додавши, що рамкові умови угоди вже сформовані.