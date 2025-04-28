Трамп закликав путіна «припинити стріляти» та підписати мирну угоду

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити обстріли та підписати угоду про завершення війни проти України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає CNN.

Трамп зазначив, що розчарований недавнім ракетним ударом росії по Києву і висловив сумніви щодо щирості намірів путіна завершити бойові дії. Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню і підписання мирної угоди.