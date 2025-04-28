Унікальна історична метрика 1909 року повернулася до Калуша з польського аукціону 

Завдяки ініціативі місцевих історичних ентузіастів та журналістів, у Калуші відбулася передача цінного церковного документа початку XX століття, який через різні обставини опинився за кордоном.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

27 квітня у храмі Архистратига Михаїла УГКЦ у Калуші відбулася непересічна подія – урочиста передача на зберігання до Краєзнавчого музею Калущини унікального історичного документа, який має виняткову цінність для локальної історії міста. Метрика про хрещення, датована 1909 роком, була придбана на польському аукціоні та повернута в Україну, пишуть Версії

Ярослав Куцій, історик та журналіст інтернет видання, особисто передав історичний документ отцю Івану Бігуну, який, у свою чергу, передав метрику представникам управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради для постійного зберігання в музеї. Цей дарунок став особливим подарунком місту від редакції, яка в березні відсвяткувала третю річницю свого заснування.

“З нагоди свого 3-річчя робимо подарунок нашому місту, а саме повертаємо реліквію додому, туди де повинна вона залишатися. Це свідоцтво про народження – свідчення ідентичності кожного калушанина. Свідоцтво про хрещення, яке видане 28 січня 1909 року у Церкві Святого Михаїла. Автентичність документу засвідчує церковна печатка та підпис тодішнього пароха о. Володимира Петрушевича”, – зазначили в редакції інтернет-видання.

Особливу цінність документу додає те, що він, найімовірніше, був виданий ще в старій церкві, яка була розташована в районі сучасної вулиці С. Бандери, від якої до наших днів збереглося лише берегове укріплення місця, де колись стояла святиня.

Історія повернення документа сповнена символізму, як зазначив Ярослав Куцій: “Символізм полягає в тому, що забирали ми його з пошти 2 квітня. А кожний католик знає, що цього року саме 2 квітня була 20 річниця від Дня смерті Папи Івана Павла ІІ. Можливо це для мене чисто символічно, бо коли навчався на історичному факультеті, то я захищав бакалаврську і магістерську роботу на тему “Роль Івана Павла ІІ в падінні комуністичного режиму”. А сьогодні Провідна неділя і ще католицька церква відзначає свято Божого Милосердя”.

Журналіст також розповів про процес пошуку та придбання історичного документа:

“Я шукав по архівах. І чисто випадково натрапив на аукціон в Щецині. Тоді метрику не викупили. Відповідно я з ними сконтактував, домовився за ціну. Викупили її в березні”.

Вартість документа разом із пересиланням склала 200 злотих, які були зібрані від калушан протягом однієї години, що свідчить про високу зацікавленість місцевої громади у збереженні своєї історичної спадщини.

Отець Іван Бігун висловив подяку Ярославу Куцію за значний внесок у збереження історії, зазначивши, що це лише початок повернення важливих історичних артефактів до міста.

Любов Джуган, начальниця управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, та Іван Тимів, старший науковий співробітник Краєзнавчого музею, підкреслили важливість збереження такого документа. Іван Миколайович особливо відзначив, що такий документ складався в одному екземплярі і є оригіналом, що значно підвищує його історичну та культурну цінність. Після передачі метрика зберігатиметься в експозиції “Греко-католицька церква” Краєзнавчого музею Калущини, де вже представлені інші подібні свідоцтва, але датовані пізнішими роками – 20-30-ми роками минулого століття.