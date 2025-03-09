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Діти займаються в кікбоксинг у залі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські спортсмени вибороли “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті Хмельницької області з кікбоксингу

Автор: Lilia
09/03/2025 20:22
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З 7 по 8 березня 2025 року в місті Камʼянець-Подільський відбувся чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу WAKO, присвячений памʼяті майстра спорту України Сергія Мещишина.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття

Спортсмени ВПВГО «Федерація кікбоксингу України «ВАКО» в Івано-Франківській області, вихованці тренера Парфана Тараса Віталійовича, показали чудові результати:

  • Станіслав ВИТВИЦЬКИЙ – лайт-контакт , кік-лайт – 3 місце
  • Павло ОЛЕКСЮК – лайт-контакт – 3 місце, кік-лайт – 2 місце
  • Андрій ГРУШЕВСЬКИЙ – лайт-контакт – 2 місце
  • Софія ПАРФАН – лайт-контакт – 2 місце
Групове фото на чемпіонаті з кікбоксингу.
Чемпіонат з кікбоксингу у Хмельницькому.
Учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області