Прикарпатські спортсмени вибороли “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті Хмельницької області з кікбоксингу

З 7 по 8 березня 2025 року в місті Камʼянець-Подільський відбувся чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу WAKO, присвячений памʼяті майстра спорту України Сергія Мещишина.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття

Спортсмени ВПВГО «Федерація кікбоксингу України «ВАКО» в Івано-Франківській області, вихованці тренера Парфана Тараса Віталійовича, показали чудові результати:

Станіслав ВИТВИЦЬКИЙ – лайт-контакт , кік-лайт – 3 місце

Павло ОЛЕКСЮК – лайт-контакт – 3 місце, кік-лайт – 2 місце

Андрій ГРУШЕВСЬКИЙ – лайт-контакт – 2 місце