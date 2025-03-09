У Франківську створили мобільну групу для боротьби зі спалюванням сухої трави

Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про створення мобільної групи, яка займатиметься контролем дотримання пожежної безпеки та запобігатиме спалюванню сухої рослинності й відходів у межах громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на розпорядження міського голови.

До складу групи увійшли представники міських служб, рятувальники, правоохоронці та Муніципальна інспекція «Добродій».

Як працюватиме мобільна група?

Патрулювання проводитимуть з 16:00 до 21:00 у найбільш пожежонебезпечний період.

Для виконання завдань буде залучено службовий автотранспорт міських структур.

Координацію роботи забезпечуватиме Департамент по взаємодії зі ЗСУ, Нацгвардією, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями.

Нагадаємо, що спалювання сухої трави заборонене законом та тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність! Рятувальники закликають мешканців бути відповідальними та берегти довкілля!