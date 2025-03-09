Новобранці-“едельвейси” проходять тренування в горах. ФОТО

Перші новобранці 10 ОГШБр, які підписали контракт “18-24”, одразу вирушили на зустріч вершинам.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько-Штурмову Бригаду.

“Гори загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість. Далі буде”, – йдеться у дописі

Приєднатисбь до 10 ОГШБр “Едельвейс” можна, залишивши заявку на сайті www.10ad-edelweiss.com.