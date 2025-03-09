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Група військових на фоні замерзлого водоспаду
Диван на коліщатках в темній вітальні

Новобранці-“едельвейси” проходять тренування в горах. ФОТО

Автор: Lilia
09/03/2025 19:13
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Перші новобранці 10 ОГШБр, які підписали контракт “18-24”, одразу вирушили на зустріч вершинам.

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Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько-Штурмову Бригаду.

“Гори загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість. Далі буде”, – йдеться у дописі

Приєднатисбь до 10 ОГШБр “Едельвейс” можна, залишивши заявку на сайті www.10ad-edelweiss.com.

Чотири солдати йдуть полем на тлі гір.
Військові на вершині гори з прапором
Військові на сніжному вершині в горах
Військові йдуть лісовою стежкою серед каміння
Солдати завантажуються у військову вантажівку в лісі.
Військові в уніформі на вулиці спілкуються
Військові готуються з альпіністським спорядженням у приміщенні.
Українські військові у формі сидять у приміщенні.
Військові стоять на вершині гори з прапором.