Новобранці-“едельвейси” проходять тренування в горах. ФОТО

Перші новобранці 10 ОГШБр, які підписали контракт “18-24”, одразу вирушили на зустріч вершинам.
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Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько-Штурмову Бригаду.
“Гори загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість. Далі буде”, – йдеться у дописі
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