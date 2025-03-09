Суд оштрафував на 425 тисяч гривень коломиянина, який переправляв чоловіків через кордон

Коломийський міськрайонний суд оштрафував на 425 тисяч гривень 27-річного мешканця Коломиї, який переправляв військовозобов’язаних до країн ЄС, зокрема до Румунії.

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У вироку йдеться, що обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду і визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, пише КУРС.

Коломиянин підшукував клієнтів, отримував від них гроші та супроводжував до державного кордону. Вартість «послуги» становила 10 тис. доларів. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання оплати від чергового «клієнта», якого він мав перевезти мотоциклом в прикордонну зону Чернівецької області. Маршрут пролягав карпатським високогір’ям, лісами, поза пунктами пропуску, аж до румунського кордону.