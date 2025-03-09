Не розминулись чотири авто: на Івано-Франківщині трапилась масштабна аварія. ФОТО

У селі Вістова, що у Калуській громаді, трапилася велика дорожньо-транспортна пригода — на трасі Н-10 зіткнулися одразу чотири автомобілі. Подробицями інциденту поділилися свідки аварії.

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Пише Правда.іф з посиланням на Інформатор Івано-Франківськ.

Зі слів очевидців, аварія сталася близько 13:30. Попередньо відомо, що водій Mercedes Benz влетів у припарковані на узбіччі автомобілі Volkswagen та Opel.

“Ми їхали за цим Mercedes від Майдану і він підозріло то виляв у боки, то їхав по центру. Їхав досить швидко”, – повідомила очевидиця.

Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. За попередніми даними, потерпілих немає.

Свідки ДТП зазначають, що бачили, як власники припаркованих авто з переляком вибігали з лісу.

Четвертим постраждалим автомобілем став ще один Opel, який зазнав найменших ушкоджень – водійка встигла загальмувати.

На разі на місці події працює поліція, встановлюють всі обставини аварії.