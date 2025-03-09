Стало відомо, в яких громадах Івано-Франківщини працюватимуть виїзні бригади лікарів

“Дні здоров’я” на Прикарпатті наступного тижня продовжуються. З 10 по 14 березня у громадах будуть працювати виїзні бригади лікарів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
Бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати у таких населених пунктах:
- 10.03 – Лесівка, Слобідка, Хороцеве, Чесники, Рашків, Вербівка;
- 11.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Барвінкове, Городиська, Городниця, Берлоги;
- 12.03 – Івано-Франківськ (Макухи, 2 Г), Погоня (психоневрологічний інтернат), Перехресне, Підвиння, Корнів, Князівське;
- 13.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Липівка, Замагора, Обельниця, Стецева, Іванівка;
- 14.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Кривопілля, Бурштин (Ольги Басараб,1), Виноград, Сваричів.
Працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:
- 10.03 – Вишків, Дубівці;
- 13.03 – Сваричів;
- 14.03 – Чернелиця, Ямниця.
- Відбудуться виїзні прийоми бригад гінекологів:
- 10.03 – Красилівка;
- 11.03 – Росільна, Мишин;
- 12.03 – Марківці, Лісна Слобідка;
- 13.03 – Милування, Кобаки;
- 14.03 – Липівка, Кіданч.
Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.