Трамп не планує поновлювати допомогу Україні після підписання угоди про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп заявив, що не поновлюватиме підтримку Україні після підписання угоди щодо корисних копалин. Він також очікує, що президент Володимир Зеленський змінить своє ставлення до переговорів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами представника адміністрації США та іншого американського чиновника, Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Чиновники розповіли, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.

Джерела видання зазначають, що Трамп хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

За словами американського чиновника і представника адміністрації Трамп, США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.

Допомога від США на паузі

Днями у США офіційно підтвердили, що припинили надавати допомогу Україні. Також США припинили обмін розвідданими з Україною.