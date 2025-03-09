Сім’я, яка переїхала з Херсонщини, частує франківців стравами за унікальними родинними рецептами

Сім’я переселенців з Херсонщини заснувала в Івано-Франківську власний кулінарний бізнес, ознайомивши місцевих жителів з автентичними південними рецептами. Завдяки іноземній грантовій підтримці, вони також створили нові робочі місця.

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На гастрономічній мапі Івано-Франківська з’явилася особлива точка, яка пропонує мешканцям міста скуштувати автентичні страви херсонської кухні, приготовані за родинними рецептами, що передаються з покоління в покоління. Катерина Войтович, яка була змушена разом з чоловіком і дитиною залишити рідний Херсон на початку повномасштабного російського вторгнення та евакуюватися до Івано-Франківська, зуміла трансформувати вимушену релокацію на нову перспективу, заснувавши власну справу в сфері громадського харчування, що вже здобула популярність серед місцевих гурманів, пишуть Версії.

“Бабуся у нас є кухар, вона мала на той час 52 роки стажу роботи безперервного ще кухарем. І це єдине, що вона дуже любить і що її радує. І ми їй запропонували щось робити, готувати. І так потрошку пробували місцеву кухню, але нам якби до душі своя, і хотіли таке щось поєднати, щось зробити цікаве, щось зробити смачне”, – розповідає Катерина Войтович про початок свого кулінарного бізнесу, в основу якого лягли традиційні рецепти, бездоганно опановані її бабусею за півстоліття професійного досвіду.

Стартовий капітал для заснування власної справи родина отримала завдяки чеському гранту в розмірі 40 тисяч гривень, що дозволило придбати необхідне обладнання та розпочати виробництво домашніх страв на продаж. Спочатку крамниця “Бабусині страви” функціонувала в досить скромних масштабах, пропонуючи обмежений асортимент напівфабрикатів власного виробництва.

“Готуємо вдома по сей час, на дому, і зробили таку маленьку крамничку. Спочатку в нас було дві морозильних камери, невеликий асортимент, буквально три-п’ять видів пельменів, вареники, млинці і сирники”, – пригадує власниця перші кроки свого бізнесу, який поступово здобув популярність серед місцевих мешканців.

З часом, завдяки позитивним відгукам, з’явилися постійні клієнти та нові замовлення, що стало поштовхом для виробничого розширення. Сьогодні крамниця “Бабусині страви” пропонує широкий асортимент різноманітних кулінарних виробів, серед яких особливо виділяються автентичні херсонські страви, зокрема, рибні котлети, приготовані за особливим родинним рецептом.

“Багато друзів наших, коли приїжджали до нас на Херсонщину, це була наша фірмова страва – фаршмак, рибні котлети, щось таке більше рибне. Тому ми і почали з рибних котлет. Там є у бабусі свій власний рецепт, там має бути спеціальний соус окремо до котлет. І зараз ми замовляємо спеціальне філе щуки з Херсона”, – розкриває Катерина секрети популярності їхньої фірмової страви, яка швидко знайшла своїх шанувальників серед івано-франківців.

Релокований бізнес поступово опановує місцевий споживчий ринок, збагачуючи гастрономічну культуру Прикарпаття новими смаками та рецептами. Завдяки таким ініціативам вимушених переселенців в Івано-Франківську спостерігається суттєва динаміка розвитку сфери громадського харчування, яка стає більш різноманітною та цікавою.

“Вони надихнули свою бабусю, можна так сказати, дали їй впевненість в тому, що незважаючи на те, що вони поміняли місце проживання в такий скрутний час, вони започаткували бізнес, розвиваються. І ну і гарних їм покупців і щирих клієнтів”, – відзначає один з місцевих мешканців, який став постійним клієнтом крамниці.

Історія херсонської родини, яка зуміла адаптуватися до нових умов життя та створити успішний бізнес у новому місті, є прикладом незламності українського духу та підприємницької ініціативи.

“Люди працюють, люди виготовляють. Тут таке сімейне – бабуся, мама, внучка, всі працюють, щоб виробляти такий продукт. А дуже важливо, що люди почали нове життя в Івано-Франківську, і працюють, і дають роботу іншим”, – підкреслює інший постійний клієнт, відзначаючи соціальне значення таких бізнес-ініціатив.

Крамниця “Бабусині страви” стала не просто успішним комерційним проєктом, але й своєрідним культурним мостом між різними регіонами України, що дозволяє жителям Прикарпаття відчути смак Херсонщини та відкрити для себе кулінарні традиції півдня України. Одночасно цей бізнес допомагає переселенцям зберегти зв’язок зі своєю малою батьківщиною та ділитися її культурою з новою громадою, що їх прихистила.