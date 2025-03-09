211 років Кобзареві: діти-переселенці вшанували Тараса Шевченка в Івано-Франківську

9 березня 2025 року в Івано-Франківську відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. У рамках святкувань, діти з родин внутрішньо переміщених осіб долучилися до Шевченківських читань біля пам’ятника Великому Кобзарю в міському парку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Як і зазвичай, 9 березня в Івано-Франківську відбулися масштабні Шевченківські читання. До цього заходу приєдналися також діти-переселенці, які беруть участь в освітніх і культурних програмах благодійного фонду «Відроджені єднанням».

«Вшанування пам’яті Тараса Шевченка – це не лише данина великому українському поету, але й потужний символ єдності нашого народу. Особливо важливо, що в цьому заході беруть участь діти, які були змушені покинути свої домівки через війну, але продовжують плекати українську культуру та традиції», – зазначила засновниця благодійного фонду «Відроджені єднанням», керівниця обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Тарас Шевченко став символом боротьби за права та гідність українського народу. Його поезія – не просто слова, це глибоке відображення національної ідентичності, болючої історії та вічного прагнення до свободи.

«Немає гірше, як в неволі… Ті, хто відчув всі страхи війни, хто пережив окупацію, хто змушений був залишити свій дім і починати життя спочатку – як ніхто сьогодні глибоко відчуває ці пророчі слова Шевченка. Але в Кобзаря є й інші рядки: «Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!» Ці слова вже не одне століття надихають українців на боротьбу» , – додає Оксана Криницька.

9-річний Кирило приїхав до Івано-Франківська з Харкова. На масових Шевченківських читаннях вперше.

«Ми і в школі будемо читати улюблені вірші Шевченка – всім класом. Це дуже важливо берегти нашу культуру, памʼятати хто ми і звідки», – каже Кирило.

Аріні теж 9 років. Переїхала до Франківська з Дніпра. Для читання вибрала вірш Тарас Шевченка «Зацвіла в долині червона калина».

«Це мій улюблений вірш. І я рада, що його зможе почути так багато людей», – відмічає Аріна.

Без імені Шевченка неможливо уявити українську культуру. Він – не лише поет, він – духовний лідер, який завжди нагадує нам про нашу історію, наше коріння та нашу незалежність.

«Сьогодні тут діти з різних куточків України – Маріуполя, Харкова, Херсону, Луганська, Дніпра. Нам варто памʼятати, що Україна – єдина, від заходу до сходу. І сьогодні ми разом стоїмо у боротьбі за нашу свободу, за нашу незалежність, за збереження нашої культурної ідентичності», – додає Оксана Криницька.

У заході також взяли десятки франківців та гостей міста, аби знову нагадати, що на перетині сьогодення та пророчих слів Кобзаря незламно стоїть українська нація. Після Шевченківських читань біля памʼятника Кобзарю розпочалось урочисте віче.

Нагадаємо, простір БФ “Відроджені єднанням” став місцем, де діти внутрішньо переміщених осіб мають можливість не лише отримувати освітню підтримку, але й розвивати свої творчі здібності, долучаючись до важливих культурних заходів, що сприяє їх адаптації в новому місті. Благодійний фонд “Відроджені єднанням” – це громадська організація, яка працює з 2022 року, надаючи підтримку внутрішньо переміщеним особам в Івано-Франківській області. Фонд реалізує освітні, культурні та соціальні проєкти, спрямовані на інтеграцію та адаптацію переселенців у нових громадах.