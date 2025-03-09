Захисника з Івано-Франківська Любомира Мокловича нагородили “Залізним хрестом”

Захисника Любомира Мокловича з Івано-Франківська було вшановано нагородою від Міністерства оборони України — медаллю “Залізний хрест”.

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Любомир Моклович відстоює Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, перебуваючи на передовій у найгарячіших точках, пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

Відповідний наказ №57 про нагородження був підписаний Міністром оборони України Рустемом Умеровим 14 січня.

Медаллю “Залізний хрест” відзначаються військовослужбовці Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань, виявлену мужність та героїзм у бойових діях проти ворога України, в антитерористичних операціях, а також у місіях з підтримання миру та безпеки під час служби у складі українських національних контингентів.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця почесним нагрудним знаком I ступеня «За взірцевість у військовій службі».