Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на всеукраїнських змаганнях

У Рівному на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ серед юніорів та юніорок до 21 року наші земляки показали високий рівень майстерності та здобули 6 медалей.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

1 місце – в Ярини Костюк з Івано-Франківської ДЮСШ №1 Івано-Франківської обласної ради;

«срібло» вибороли Роман Годима (Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради) та Маргарита Крайнова (Івано-Франківська ДЮСШ №1 ІФ ОР);

«бронзу» – Дмитро Курій та Валерія Малімон (Івано-Франківська ДЮСШ №1 ІФ ОР), Влада Редька – вихованка

Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради.

Спортсмени тренуються під керівництвом досвідченого тренерського дуету Уляни та Олександра Корсаків.

Відбувся IV літній турнір з Таеквон-До I.T.F. серед дітей, юнаків та юніорів, присвячений пам’яті загиблих військовослужбовців Національної гвардії України.

На урочисте відкриття змагань прибули родини загиблих воїнів та почесні гості. Турнір мав памʼятну мету — вшанування загиблих захисників, які віддали життя за Україну.

У змаганнях взяли участь близько 70 спортсменів з Івано-Франківської громади. Програма змагань включала формальні вправи (Туль), спаринг (Мацогі) та спецтехніку (Тук-Джі).

Відзначено:

▪ наймолодшого учасника — Захара Дармограя (5 років), тренер Сергій Данищук;

▪ кращих спортсменів — Остапа Клима, Арсенія Лебедєва (тренер С. Данищук), Вікторію Кулик, Станіслава Витвицького (тренер Т. Парфан), Івана Ключівського (тренер В. Качкан);

▪ кращого суддю — Володимира Парфана.

30 травня у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з усіх областей України.

Прикарпаття представили вихованці Івано-Франківської Школи вищої спортивної майстерності та Надвірнянської СДЮСШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», які повернулись зі змагань з такими результатами: