ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на всеукраїнських змаганнях
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на всеукраїнських змаганнях

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 22:12
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Рівному на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ серед юніорів та юніорок до 21 року наші земляки показали високий рівень майстерності та здобули 6 медалей.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41
  • 1 місце – в Ярини Костюк з Івано-Франківської ДЮСШ №1 Івано-Франківської обласної ради;
  • «срібло» вибороли Роман Годима (Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради) та Маргарита Крайнова (Івано-Франківська ДЮСШ №1 ІФ ОР);
  • «бронзу» – Дмитро Курій та Валерія Малімон (Івано-Франківська ДЮСШ №1 ІФ ОР), Влада Редька – вихованка
    Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради.

Спортсмени тренуються під керівництвом досвідченого тренерського дуету Уляни та Олександра Корсаків.

Відбувся IV літній турнір з Таеквон-До I.T.F. серед дітей, юнаків та юніорів, присвячений пам’яті загиблих військовослужбовців Національної гвардії України.

На урочисте відкриття змагань прибули родини загиблих воїнів та почесні гості. Турнір мав памʼятну мету — вшанування загиблих захисників, які віддали життя за Україну.

У змаганнях взяли участь близько 70 спортсменів з Івано-Франківської громади. Програма змагань включала формальні вправи (Туль), спаринг (Мацогі) та спецтехніку (Тук-Джі).

Відзначено:
▪ наймолодшого учасника — Захара Дармограя (5 років), тренер Сергій Данищук;
▪ кращих спортсменів — Остапа Клима, Арсенія Лебедєва (тренер С. Данищук), Вікторію Кулик, Станіслава Витвицького (тренер Т. Парфан), Івана Ключівського (тренер В. Качкан);
▪ кращого суддю — Володимира Парфана.

30 травня у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з усіх областей України.

Прикарпаття представили вихованці Івано-Франківської Школи вищої спортивної майстерності та Надвірнянської СДЮСШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», які повернулись зі змагань з такими результатами:

  • 1 місце посіла Анастасія Сикіш;
  • 2 – Володимир Свідрак
  • 5 – Діана Луцяк