На Прикарпатті спостерігається ріст захворюваності на кір

Від початку 2025 року в Україні спостерігається ріст захворюваності на кір. Це циклічне явище, яке відбувається, в середньому, кожні 5-6 років. Не стало виключенням і Прикарпаття та деякі сусідні з нами області.
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Повідомляє Руслан Савчук, передає Правда.іф.
Чим небезпечний кір?
– Це висококонтагіозне захворювання, 9 з 10 людей, які були в контакті з хворим, також захворіють.
– Це не просто “дитяча хвороба”, яку переносять легко. Він може мати серйозні наслідки, серед яких пневмонія, отит, енцефаліт та втрата зору чи слуху.
Найефективніший спосіб запобігти росту захворюваності — досягнення високого рівня охоплення профілактичними щепленнями (95% і вище).
Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень в Україні, вакцинація проти кору передбачає:
•перше щеплення у віці 12 місяців (вакцинація),
•друге щеплення у віці 6 років (ревакцинація).
“Якщо ваша дитина пропустила вакцинацію або ревакцинацію – її необхідно надолужити якнайшвидше!
Пам’ятайте, що вакцинація захищає не лише вас, а й ваших близьких”, – йдеться у дописі.