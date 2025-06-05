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Франківця Олега Курташа нагородили внутрішньою спецвідзнакою Десантно-штурмових військ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківця Олега Курташа нагородили внутрішньою спецвідзнакою Десантно-штурмових військ

Автор: Ігор Василик
05/06/2025 07:33
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Днями іванофранківця, офіцера Десантно-штурмових військ, старшого лейтенанта Олега Курташа, за успішні бойові дії, відзначили унікальною нагородою, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Нагадаємо, що Олег Апостол з Івано-Франківська став новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ

Спеціальною монетою “коїн” командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України, нагородили після успішно проведеної операції на одному з ключових напрямків у Курській області.

Почесну монету Олег Курташ отримав з рук Генерал-майора Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка.

Нагадаємо, Олег Курташ – доцент кафедри дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук.

У період російсько-української війни старший лейтенант Олег Курташ виконує обов’язки начальника госпітального відділення медичної роти 95 окремої Десантно-штурмової поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Курському напрямку.