Франківця Олега Курташа нагородили внутрішньою спецвідзнакою Десантно-штурмових військ

Днями іванофранківця, офіцера Десантно-штурмових військ, старшого лейтенанта Олега Курташа, за успішні бойові дії, відзначили унікальною нагородою, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Нагадаємо, що Олег Апостол з Івано-Франківська став новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ
Спеціальною монетою “коїн” командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України, нагородили після успішно проведеної операції на одному з ключових напрямків у Курській області.
Почесну монету Олег Курташ отримав з рук Генерал-майора Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка.
Нагадаємо, Олег Курташ – доцент кафедри дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук.
У період російсько-української війни старший лейтенант Олег Курташ виконує обов’язки начальника госпітального відділення медичної роти 95 окремої Десантно-штурмової поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Курському напрямку.