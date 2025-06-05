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За минулу добу окупанти втратили близько 1000 орків, майже 40 артсистем та 4 РСЗВ
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили близько 1000 орків, майже 40 артсистем та 4 РСЗВ

Автор: Ігор Василик
05/06/2025 07:40
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 992750 (+930) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22680 (+2) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28750 (+39) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1406 (+4) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1177 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39019 (+95),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50812 (+82) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!