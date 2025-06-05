Верховинський район планують “ліквідувати” – нардеп

Народний депутат ІХ скликання від провладної політсили “Слуга народу” Віталій Безгін поділився планами на майбутнє щодо територіального устрою України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку нардепа.

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Зміна Верховинщину може торкнутися упродовж 3-х найближчих років, більше про теритріально-адміністративну реформу стане відомо вже наступного місяця

Про зміни адміністративно-територіального устрою.

Регіональний рівень:

Без змін. Наші області є оптимальними одиницями з точки зору управління та відстаней. Очевидно, що в регіонах тимчасово окупованих та в зоні активних бойових дій (+ Чернігівщина) є проблема депопуляції, але наразі без жодних змін. Вчергове наголошу, що питання статистичних макрорегіонів не дорівнює укрупненню областей, обласні ради та ОДА існують та будуть існувати. Єдина можлива річ – це точкова корекція меж областей на їх стику (за винятком ТОТ та зони активних бойових дій).

Районний рівень:

З можливими точковими змінами в перспективі 3 років, як Верховинський район на Франківщині чи окремі депопульовані території біля кордону з агресором.

Базовий рівень:

– 21 липня ми представимо бачення та ключові положення щодо перспектив укрупнення, але тут не варто очікувати революції. Основа державної політики буде полягати в допомозі слабшим, що мають перспективу та укрупнення тільки безнадійних громад, що за 5 років не спромоглися навіть організувати систему надання послуг на своїй території.

– Держава буде прагнути до кінця цього року мати повноцінний реєстр старостинських округів та працювати додатково із моделюванням даного рівня в рекомендаційному форматі.