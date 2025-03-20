Прикарпатських школярів запрошують на інтелектуальну гру-змагання «Я маю право»

27 березня о 14:00 в Університеті Короля Данила відбудеться інтелектуальна гра-змагання «Я маю право». До участі у грі запрошують учнів 9-11 класів, які здобувають загальну середню освіту, та осіб, які здобувають професійно-технічну або фахову передвищу освіту в закладах освіти України (окрім закладів освіти – структурних підрозділів ЗВО «Університет Короля Данила»), незалежно від форм власності і підпорядкування, інформує Правда.іф.

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Заклад освіти, представник якого посяде 1 місце, отримає в подарунок багатофункціональний кольоровий струменевий принтер (3в1).

Інтелектуальна гра-змагання проводиться з метою підвищення рівня правової обізнаності учасників, формування активної громадянської позиції та розвитку критичного мислення щодо прав і обов’язків людини та громадянина.

Гра має на меті заохочення молоді до вивчення права, удосконалення навичок аналізу правових ситуацій, застосування правових норм у реальному житті, а також виховання поваги до прав, свобод і обов’язків людини та принципів верховенства права.

Кожна команда, що бере участь у змаганні, складається з п’яти осіб.

Участь у конкурсі безоплатна.

Для участі слід до 25 березня зареєструватися за лінком: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rkiMv5gxwS3P2keOhUHqmGWDbofP3_KFgtJhp_uPK2A32A/viewform

За результатами інтелектуальної гри-змагань переможцям присуджуються перше, друге та третє місця. Усі фіналісти отримають сертифікат фіналіста та подарунки від організатора і партнерів.

Переможці отримають знижку на оплату вартості навчання у ЗВО «Університет Короля Данила за спеціальністю «Право» у такому розмірі:

1 місце – 25% знижки від вартості навчання;

2 місце – 15% знижки від вартості навчання;

3 місце – 10% знижки від вартості навчання.