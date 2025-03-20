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Спецпідрозділ «Артан» отримав дрони та системи РЕБ від «Української команди»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Спецпідрозділ «Артан» отримав дрони та системи РЕБ від «Української команди»

Автор: Ігор Василик
20/03/2025 12:06
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Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів та систему РЕБ розвідникам підрозділу «Артан» на один з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди». 

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«Передали партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України. Ці хлопці – добровольці. Переважно – спортсмени. В тому числі всесвітньо відомі, чемпіони Європи та світу. Вони звільняли Київщину та Харківщину, боронили Донеччину. Завдяки їм, зокрема, було розблоковано зерновий коридор. І сьогодні вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту», – йдеться у повідомленні «Української команди».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав не припиняти підтримку захисників.  

«Друзі, наше завдання – продовжувати допомагати бійцям. Поки ведуться перемовини, ворог не припиняє тиснути, а наші хлопці продовжують нищити окупантів. Впевнений, ці дрони допоможуть бійцям «Артану» провести ще не одну блискучу операцію і збережуть життя», – наголосив Артур Палатний. 

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень.