Прикарпатський ветеран Микола Левкун знову підкорив подіум Ukrainian Fashion Week. ФОТО

Микола Левкун, ветеран з Прикарпаття, разом з іншими військовими взяв участь у показі адаптивної колекції бренду Andreas Moskin на Ukrainian Fashion Week FW25-26. Колекція, натхненна Розстріляним відродженням, представила функціональний одяг, спеціально розроблений для людей з протезами.

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Про це пише Галка з посиланням на Revived Soldiers Ukraine.

16 лютого у Мистецькому арсеналі дев’ять українських захисників, які проходили протезування та реабілітацію за підтримки організації Revived Soldiers Ukraine, продемонстрували нову колекцію бренду Andreas Moskin. Серед моделей був і прикарпатець Микола Левкун.

Дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус створили особливу колекцію, що поєднує стиль та практичність. Одяг має спеціальні адаптивні елементи: піджаки зі знімними рукавами та прихованими застібками, а також штани зі спеціальними боковими застібками для зручного використання протезів.

Показ відбувся в рамках ініціативи Ukrainian Fashion Week “Одяг з функцією”, яка привертає увагу до адаптивного дизайну для військових та цивільних з травмами кінцівок. Це вже другий вихід ветеранів Revived Soldiers Ukraine на подіум разом з Andreas Moskin.

Як писала Галка, у 2024 році Andreas Moskin на Ukrainian Fashion Week представили колекцію натхнену естетикою бохо та українським поетичним кіно 1960-70-х років, а саме кінокартиною “Білий птах з чорною ознакою” Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка. Участь у показі взяли ветеран. Зокрема, Микола Левкун із села Боднарів Калуської громади.