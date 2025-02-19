У Запорізькій області загинув військовий з Прикарпаття Роман Наконечний

У російсько-українській війні 16 лютого загинув солдат з Івано-Франківщини Роман Наконечний.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Войнилівської громади.
Роман Наконечний народився 30 вересня 1982 року в селі Дубовиця Івано-Франківської області. Служив гранатометником у 2 стрілецькому відділенні однієї з військових частин.
Військовослужбовець загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Гуляйполя Запорізької області.