Коломийські рятувальники отримають нову техніку вартістю понад 200 тисяч євро

Цього року для коломийських рятувальників придбають новенький автомобіль з сучасним обладнанням. Це стане можливим завдяки тому, що проєкт “Програма транскордонної кліматичної адаптації та стійкості” отримає фінансування від міжнародних донорів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

“Техніку придбаємо в рамках програми Interreg NEXT VI-A Румунія-Україна 2021-2027. Власне фінансування Європейського союзу становить 201 178 євро, а міська рада дофінансує 10% вартості проєкту”, – йдеться у дописі мера.

Над проєктом працював Інститут розвитку Коломийської громади за сприяння Коломийського районного управління ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Партнер від румунської сторони – муніципалітет міста Вішеу-де-Сус. За його результатами наші рятувальники матимуть автомобіль, нашпигований обладнанням для безперебійного зв’язку та засобами оперативного реагування.