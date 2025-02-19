По 8 тисяч євро заплатили чоловіки, щоб потрапити до Румунії

Прикордонники зірвали схему незаконного переправлення осіб до Румунії. Йдеться про двох жителів Херсонської області та міста Кропивницький.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф.

“До оперативних співробітників Чернівецького прикордонного загону надійшла інформація про те, що двоє місцевих мешканців готують незаконне переправлення осіб через державний кордон на ділянці відділу Красноїльськ. Провідники діяли за вказівками головного організатора схеми, який через месенджер знайшов двох бажаючих потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску”, – йдеться у дописі

Під час здійснення злочинного задуму всю групу затримали прикордонники. В ході спілкування з затриманими з’ясувалося, що жителі Херсонської області та міста Кропивницький за доставку за кордон заплатили організатору по 8 тисяч євро.

Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Провідники затримані в порядку статті 208 КПК України. До ЄРДР внесені відомості за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.