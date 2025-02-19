Прикарпатка хотіла продати товар у мережі, а натомість потрапила у пастку

У пастку з онлайн-шопінгом потрапила 35-річна калушанка, розмістила оголошення в інтернеті про продаж товару.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

“Аферисти під виглядом покупців можуть діяти за таким сценарієм: шукають оголошення щодо продажу товарів на інтернет-майданчику, телефонують або пишуть продавцю. Далі нібито покупець хоче придбати товар, за допомогою сервісу доставки. І зазвичай – це являється пасткою. Поліцейські застерігають бути обережними у мережі під час купівлі-продажу товарів”, – попереджають правоохоронці.

У схожу пастку з онлайн-шопінгом потрапила 35-річна калушанка. Зі слів заявниці, вона розмістила оголошення про продаж товару, після чого отримала повідомлення від псевдопокупця з посиланням. Перейшовши за ним, жінка вказала свої особисті дані та дані своєї банківської карти. Згодом, потерпіла виявила, що з карти зникли 75 тисяч гривень.

За фактом шахрайських дій поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України та розшукують осіб, причетних до вказаних злочинів.

Поліцейські радять:

– обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торгівельного майданчика або використовуйте його додаток;

– не вводьте реквізити платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та не передавайте стороннім зазначену інформацію в інший спосіб;

– почитайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи Інтернет-магазину;

– в жодному разі не переходьте за посиланнями, які Вам надсилають невідомі.

Не дайте себе ошукати!