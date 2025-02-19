Воював проти ЗСУ – в Івано-Франківську засуджено учасника “днр”

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури засуджено мешканця Донеччини за державну зраду, колабораціонізм, участь у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

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Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Прокурори в суді довели, що наприкінці лютого 2022 року 36-річний чоловік добровільно перейшов на бік ворога та вступив на військову службу до незаконного збройного формування «днр».

Його зарахували до 3 взводу 1 роти 11 окремого гвардійського Єнакієво-Дунайського мотострілецього полку «Восток» 1 армійського корпусу «Народної міліції ДНР».

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну він воював на боці окупантів та брав участь у боях проти українських військових, зокрема на території Херсонської та Донецької областей.

Бойовик забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевірку документів мешканців населених пунктів, які захоплені збройними силами рф під час повномасштабного вторгнення, на предмет виявлення військовослужбовців Збройних Сил України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.