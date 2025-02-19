У Папи Римського діагностували двосторонню пневмонію, його стан складний

Папі Римському Франциску, якого нещодавно госпіталізували до лікарні з бронхітом, діагностували двостороннє запалення легенів.

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Проце повідомляє агенція Reuters, з посиланням на пресслужбу Ватикану.

88 річний Франциск, якому в молодості видалили частину однієї легені, був госпіталізований у римську клініку Агостіно Джемеллі минулого тижня після чергового випадку бронхіту.

У Ватикані зазначили, що повторна комп’ютерна томографія грудної клітки у вівторок «показала початок двосторонньої пневмонії, яка потребувала додаткової медикаментозної терапії». Рентгенографія грудної клітки виявила полімікробну інфекцію, зараз Франциск проходить «складне» лікування із застосуванням антибіотиків та терапії.

Як зазначається, терапевт та імунолог Антоніо Пуччетті, який раніше працював у Ватикані, але не залучений до лікування Папи, схарактеризував його стан як «складний», особливо для літньої людини.

«Пневмонія викликана кількома різними збудниками… Вона може бути як бактеріальною, так і вірусною, і вражає обидві легені. До того ж у нього є попередні хронічні проблеми», – заявив він.

У пресслужбі Ватикану додали, що Франциск попри двосторонню пневмонію перебуває у хорошому настрої, хоч і пеебуває в складному стані.