«Прикарпаття» — «Чорноморець»: анонс матчу Першої ліги

Одинадцятий тур VBET Першої ліги продовжиться матчем в Івано-Франківську.

13 жовтня “Прикарпаття-Благо” на домашньому стадіоні “Рух” прийматиме одного з лідерів — одеський “Чорноморець”.

Івано-франківцям протистоятиме екс-учасник УПЛ, який вдруге у сезоні втратив турнірні очки. У минулому турі “Чорноморець” вдома зіграв внічию з “Вікторією” (0:0).

Одесити не лише перервали свою серію з шести поспіль перемог, а й дозволили “Буковині” наздогнати себе. “Прикарпаття-Благо” у 9-му турі нарешті перемогло вдома завдяки єдиному голу Хоми у ворота “Ворскли” (1:0).

Щоправда, вже за кілька днів івано-франківці на виїзді поступилися ЮКСА (1:3).

У новітній історії протистоянь команди зустрічалися п’ять разів, і тут статистика на боці одеситів: чотири перемоги та одна нічия. Познайомилися суперники між собою у Першій лізі сезону 2019/2020, і тоді “Чорноморець” двічі був сильнішим – 3:2 вдома та 1:0 на виїзді.

У наступному сезоні 2020/21 в Івано-Франківську була зафіксована нічия 1:1, а в Одесі “моряки” впевнено перемогли 3:0. У вересні 2021-го ці команди зійшлися в 1/16 фіналу Кубка України, і “Прикарпаття” зазнало домашньої поразки від представника української Прем’єр-ліги – 1:4.