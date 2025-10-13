На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»: графік

На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я» з роботою виїзних медичних бригад. Наступного тижня лікарі працюватимуть у населених пунктах Івано-Франківської області з 13 по 17 жовтня.
Виїзні бригади медиків продовжують роботу в рамках акції «Дні здоров’я» на Прикарпатті, повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
Лікарі працюватимуть у різних населених пунктах області протягом наступного тижня.
Графік охоплює п’ять робочих днів з конкретними локаціями:
- У понеділок, 13 жовтня, медичні бригади відвідають чотири населені пункти. Лікарі працюватимуть у Черніїві, Слобідці, Верховині та Семаківцях.
- У Верховині медики прийматимуть пацієнтів за адресою вулиця Коваля, 1. Мешканці цих населених пунктів зможуть отримати медичну допомогу протягом дня.
- Вівторок, 14 жовтня, виїзні бригади відвідають Гринівку та Івано-Франківськ. У обласному центрі лікарі працюватимуть за адресою вулиця Панаса Мирного, 8.
- Також 14 жовтня медики відвідають Текучу та Семаківці. Графік передбачає охоплення максимальної кількості мешканців цих населених пунктів.
- У середу, 15 жовтня, медична допомога буде доступна в Івано-Франківську за адресою вулиця Макухи, 2 Г. Крім обласного центру, лікарі працюватимуть у Загвіздді.
- Мешканці Кутів зможуть звернутися до медиків на вулиці Івана Франка. Також бригада відвідає Хлібичин цього дня.
- Четвер, 16 жовтня, виїзні медики працюватимуть в Івано-Франківську на вулиці Військових Ветеранів, 12. У графіку також передбачено відвідування Липівки та Снідавки.
- Коломия прийматиме медичну бригаду 16 жовтня. Лікарі працюватимуть за адресою вулиця Франка, 5.
- П’ятниця, 17 жовтня, завершить робочий тиждень виїзних бригад. Медики відвідають Гринівку та Івано-Франківськ на вулиці Героїв УПА, 1.
- Також 17 жовтня лікарська допомога буде доступна у Вербовці та Сороках. Це останні пункти у графіку роботи на наступний тиждень.
“Запрошую всіх долучатись і вчасно звертатись за лікарською допомогою”, — написала Світлана Онищук.