ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»: графік

Автор: Олег Мамчур
Волонтери Червоного Хреста допомагають літній жінці
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я» з роботою виїзних медичних бригад. Наступного тижня лікарі працюватимуть у населених пунктах Івано-Франківської області з 13 по 17 жовтня.

Виїзні бригади медиків продовжують роботу в рамках акції «Дні здоров’я» на Прикарпатті, повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

Лікарі працюватимуть у різних населених пунктах області протягом наступного тижня.

Графік охоплює п’ять робочих днів з конкретними локаціями:

  • У понеділок, 13 жовтня, медичні бригади відвідають чотири населені пункти. Лікарі працюватимуть у Черніїві, Слобідці, Верховині та Семаківцях.
  • У Верховині медики прийматимуть пацієнтів за адресою вулиця Коваля, 1. Мешканці цих населених пунктів зможуть отримати медичну допомогу протягом дня.
  • Вівторок, 14 жовтня, виїзні бригади відвідають Гринівку та Івано-Франківськ. У обласному центрі лікарі працюватимуть за адресою вулиця Панаса Мирного, 8.
  • Також 14 жовтня медики відвідають Текучу та Семаківці. Графік передбачає охоплення максимальної кількості мешканців цих населених пунктів.
  • У середу, 15 жовтня, медична допомога буде доступна в Івано-Франківську за адресою вулиця Макухи, 2 Г. Крім обласного центру, лікарі працюватимуть у Загвіздді.
  • Мешканці Кутів зможуть звернутися до медиків на вулиці Івана Франка. Також бригада відвідає Хлібичин цього дня.
  • Четвер, 16 жовтня, виїзні медики працюватимуть в Івано-Франківську на вулиці Військових Ветеранів, 12. У графіку також передбачено відвідування Липівки та Снідавки.
  • Коломия прийматиме медичну бригаду 16 жовтня. Лікарі працюватимуть за адресою вулиця Франка, 5.
  • П’ятниця, 17 жовтня, завершить робочий тиждень виїзних бригад. Медики відвідають Гринівку та Івано-Франківськ на вулиці Героїв УПА, 1.
  • Також 17 жовтня лікарська допомога буде доступна у Вербовці та Сороках. Це останні пункти у графіку роботи на наступний тиждень.

“Запрошую всіх долучатись і вчасно звертатись за лікарською допомогою”, — написала Світлана Онищук.

СХОЖІ НОВИНИ