На Прикарпатті рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19 нижчий від епідпорогу

За минулий тиждень, з 6 по 12 жовтня, на Прикарпатті на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіло 5 522 людини. Із них 3 254 – діти віком до 17 років (58,9%).

Показник захворюваності становить 409,31 на 100 тисяч населення, що на 8,7% нижче епідемічного порогу, повідомив головний санлікар області Руслан Савчук.

Серед усіх хворих 58,9% – діти віком до 17 років (3254 випадки), 41,1% – дорослі (2268 випадків).

Розподіл захворюваності за віковими групами: діти 0–4 роки — 14,7%; діти 5–14 років — 35,9%; підлітки 15–17 років — 8,3%; дорослі 18–29 років — 11,9%; дорослі 30–64 роки — 22,1%; особи 65 років і старше — 7,1%.