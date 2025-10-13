Прикарпаття-Говерла програла Київ-Баскету

Столичний Київ-Баскет здобув четверту перемогу в сезоні, залишившись непереможним після гри з Прикарпаттям-Говерлою у Луцьку в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Favbet.

Уже в дебюті матчу на першій хвилині кияни втратили одного з лідерів – Михайло Бублик невдало приземлився на паркет і більше не з’являвся у грі. Це додатково навантажило Єгора Сушкіна та Дениса Клевзуника, які зіграли майже по 39 хвилин в цьому матчі, пише ФБУ.

Старт матчу залишився за Київ-Баскетом, який в першій чверті відірвався на +12, хоча в кінцівці десятихвилинки Прикарпаття-Говерла зуміла до 5 очок скоротити своє відставання. Далі на майданчику була рівна боротьба – жодній з команд не вдавалось оформити перевагу більше 5 очок. Хоча говерляни чотири рази на різні часові проміжки виходили вперед, більшість часу попереду все ж були кияни.

Вирішальний ривок Київ-Баскет зробив в кінцівці матчу – за чотири хвилини до кінця рахунок був рівний 75:75, але 7:0 від підопічних Дмитра Забірченка за наступні дві хвилини створив суттєвий гандикап команді. Говерла намагалась повернути інтригу, але триочковий Єгора Сушкіна за 30 секунд до кінця гри поставив крапку.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Саме Сушкін з 29 очками став найрезультативнішим в матчі, Максим Сандул оформив дабл-дабл з 13 очок та 10 підбирань, а Денис Клевзуник до 13 своїх очок додав 7 підбирань. У Говерли одразу п’ять гравців набрало більше 10 очок, а найрезультативнішим став Ілля Кабацюра з 17 балами.

Київ-Баскет залишився на першій позиції турнірної таблиці з чотирма перемогами, Прикарпаття-Говерла має одну перемогу в трьох іграх на старті.