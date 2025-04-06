«Прикарпаття», дограючи у меншості, мінімально перемагає «Кремінь». ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю, 6 квітня, на стадіоні “Рух” відбувся поєдинок 2-го туру групи “Вибування” Першої ліги. Івано-франківське “Прикарпаття” приймало кременчуцький “Кремінь”.

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Матч завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 2:1, пише Правда.

Долю першої половини зустрічі вирішив епізод, який стався на 34-й хвилині. За фол Прокопчука проти Беспалька арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота “Кременя”. Пенальті впевнено реалізував Француз – 1:0.

Кременчужани після перерви активізувалися і зрівняли рахунок на 57-й хвилині: удар Молька в ближній кут з рикошетом від воротаря став голом – 1:1.

Кучерук припустився грубої помилки, але команда Рипана не розгубилася і знову повела в рахунку.

На 73-й хвилині Радульський відзначився шикарним ударом зі штрафного. У підсумку, матч так і завершився перемогою “Прикарпаття”.

Фото Богдана Савлюка.