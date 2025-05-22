Прикордонники викрили 5 громадян при спробі дати хабаря, щоб перетнути держкордон

На західній ділянці кордону прикордонники викрили хабародавців.Три спроби надання прикордонникам неправомірної вигоди припинили співробітники відділів внутрішньої та власної безпеки Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» ДПСУ.

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На ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону мешканець Миколаєва 1988 року народження звернувся до прикордонника з пропозицією допомогти потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску за грошову винагороду. Прикордонник не пішов на змову із правопорушником та повідомив керівництву. Факт надання правопорушником неправомірної вигоди в розмірі 1900 доларів США задокументовано.

Хабародавця затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 151 тисяча гривень.

У пункті пропуску «Устилуг» затримано двох жителів Рівненської області 1999 року народження, які задля незаконного перетинання українсько-польського кордону планували дати неправомірну вигоду військовослужбовцю. Кожен із чоловіків запропонував прикордоннику Волинського прикордонного загону по 4200 доларів США за безперешкодне потрапляння до Польщі.

Їх затримали на гарячому – під час спроби надання інспектору прикордонної служби згаданої суми коштів.

Молодикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Аналогічно на Закарпатті також припинено канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-румунський кордон. Правоохоронці встановили, що двоє громадян України планували незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.

Одним із співучасників незаконної оборудки виявився мешканець Полтавської області, який мав намір залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону. За безперешкодний проїзд через контрольний пост з подальшим перетинанням державного кордону ділок запропонував прикордоннику 2000 доларів США.

Організатора схеми в порядку ст.208 КПК України затримали під час передачі військовослужбовцю другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 60,5 тисяч гривень.

Заходи проводились спільно з представниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури в сфері оброни Західного регіону.