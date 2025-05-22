На Івано-Франківщині затримали наркоторговця, який збував наркотики через “закладки”

Фігурант налагодив схему нелегального бізнесу шляхом залишення «закладок» з PVP на території Коломийщини. Збувача слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєне йому може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“В ході слідства, встановлено що 33-річний мешканець Коломиї працював шляхом так званих закладок: контактував з клієнтами через профіль в одному з месенджерів, а після отримання замовлення – робив закладки з наркотоваром у різних районах міста. Далі надсилав замовникам геолокацію та отримував за це грошові кошти. Затримали підозрюваного в наркодилерстві якраз у момент, коли чоловік щойно отримав чергову партію забороненого «товару» в одному з поштових відділень Коломиї. Під час огляду в посилці поліцейські виявили та вилучили пакетики із порошкоподібною речовиною зовні схожою на наркотичний засіб PVP”, – йдеться у дописі.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання раніше судимого фігуранта, де виявили речові докази, а саме засоби для фасування наркотичних речовин, ваги та грошові кошти отримані від незаконного «бізнесу», мобільний телефон.

Вилучені речовини направлено на проведення експертних досліджень.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.