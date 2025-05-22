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Від опіків, отриманих у бою з російськими окупантами, помер прикарпатець Роман Миндюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

Від опіків, отриманих у бою з російськими окупантами, помер прикарпатець Роман Миндюк

Автор: Олег Мамчур
22/05/2025 14:51
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Військовий з Ціневи Роман Миндюк помер в Одесі від опіків, отриманих у бою з російськими окупантами.

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Офіційне повідомлення з сумною звісткою надійшло у Дубівську громаду на Івано-Франківщині, повідомив голова громади Олександр Мухар.

Солдат Роман Миндюк помер 18 травня 2025 року в КНП “Міська клінічна лікарня №10” Одеської міської ради від поліорганної недостатності внаслідок опіків полум’ям, отриманих в боротьбі з російськими окупантами.

Військовослужбовцеві з села Цінева Дубівської територіальної громади 31 березня виповнилося 44 роки.

Роман Миндюк служив з серпня 2024 року оператором-електриком відділення полігонного забезпечення взводу забезпечення військової частини 5 окремої важкої механізованої бригади.