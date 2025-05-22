У Франківську за СЗЧ засудили на п’ять років нацгвардійця

В Івано-Франківську засудили нацгвардійця, який тричі вчасно не повертався у військову частину. Чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі.

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Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачений — житель Івано-Франківська. 26 лютого 2022 року він почав служити у підрозділі Національної гвардії України.

4 серпня 2023 року військовослужбовець не повернувся у підрозділ військової частини НГУ після лікування у медичному закладі. Як пояснив обвинувачений, він “перебував вдома, а пізніше, 23 серпня 2023 року, самостійно повернувся на службу”.

13 лютого 2024 року військовослужбовець знову вчасно не з’явився у свій підрозділ. З його слів, він “залишив військову частину і через вживання алкоголю не перебував на службі”. 23 квітня самостійно повернувся до побратимів.

12 серпня 2024 він знову вчасно не прибув у частину, бо “тривалий час вживав алкоголь”. Чоловік каже, що “планував повернутися пізніше” однак 29 січня 2025 року його затримали.

Обвинувачений визнав свою вину у суді. На засіданні його визнали винним за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини) Кримінального кодексу України й призначили покарання — п’ять років ув’язнення.

Термін покарання рахуватимуть з моменту фактичного затримання — 29 січня 2025 року.

Як повернутися на службу після СЗЧ без покарання

Право на повернення на військову службу після самовільного залишення частини діє до 1 березня 2025 року. Військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно звернутися або до частини, в якій служив, або до ДБР, Нацполіції та Військової служби правопорядку. Окрім того, рапорт про бажання повернутися на службу можна подати у додатку “Армія+”.

Після звернення такий військовослужбовець повинен бути зарахований до списків особового складу військової частини. Впродовж 72 годин його мають поновити на службу.