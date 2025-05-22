Вартість Bitcoin вперше перевищила 111 тисяч доларів

Ціна Bitcoin вперше перевищила $111 000, досягнувши історичного максимуму.

У четвер вартість криптовалюти зросла на 3,3%, досягнувши рекордної позначки 111 тисяч 878 доларів, пише Правда.

Аналітики пов’язують зростання вартості Bitcoin із просуванням у Сенаті США законопроєкту щодо регулювання «стейблкоїнів» (stablecoin): це створює передумови для підвищення правової визначеності на крипторинку.

Крім того, на підвищення вартості впливає високий попит з боку Strategy Майкла Сейлора, яка вже акумулювала Bitcoin на суму понад 50 млрд доларів, а також активність інших великих цифрових активів.