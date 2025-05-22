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Вартість Bitcoin вперше перевищила 111 тисяч доларів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вартість Bitcoin вперше перевищила 111 тисяч доларів

Автор: Олег Мамчур
22/05/2025 14:05
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Ціна Bitcoin вперше перевищила $111 000, досягнувши історичного максимуму.

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У четвер вартість криптовалюти зросла на 3,3%, досягнувши рекордної позначки 111 тисяч 878 доларів, пише Правда.

Аналітики пов’язують зростання вартості Bitcoin із просуванням у Сенаті США законопроєкту щодо регулювання «стейблкоїнів» (stablecoin): це створює передумови для підвищення правової визначеності на крипторинку.

Крім того, на підвищення вартості впливає високий попит з боку Strategy Майкла Сейлора, яка вже акумулювала Bitcoin на суму понад 50 млрд доларів, а також активність інших великих цифрових активів.