Псевдобанкір обманом видурив у прикарпатця 40 тисяч гривень

У ході телефонної розмови банківський аферист ввів в оману 64-річного мешканця Коломийської територіальної громади. Чоловік не перевіривши отриманої інформації, збагатив рахунок шахрая на 40 тисяч гривень.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.
“При спілкуванні із коломийськими поліцейськими потерпілий повідомив, що до нього зателефонував нібито банківський працівник. Співрозмовник запевнив заявника, що із його банківського рахунку намагаються розрахуватися в інтернет-магазині. А для того, щоб уникнути шахрайських дій, аферист запропоновував чоловіку переказати його поточні кошти на безпечний рахунок. Надалі, довірливий прикарпатець через термінал переказав 40 тисяч гривень. А невдовзі зрозумів, що потрапив у пастку шахрая та звернувся за допомогою до поліції”, – йдеться у дописі.
Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.
“Якщо вам телефонує працівник банку, скажіть, що перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці; в жодному разі не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код; не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому “допомогти”, – застерігають поліцейські.
Якщо невідомі додзвонювачі пропонують здійснити фінансові операції, кладіть слухавку – це шахраї.