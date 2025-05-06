Путін несподівано заговорив про наступника: кого готує Кремль?

Завдяки поправці до конституції, Путін може перебувати при владі ще 11 років.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.
У пропагандистському фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років» диктатора запитали, чи думає він про спадкоємність, на що той сказав: «Я завжди про це думаю».
«Зрештою вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше, кілька людей, щоб у народу був вибір», – заявив глава Кремля.
Reuters зазначає, що згідно з російською конституцією, у Путіна немає чіткого наступника. У разі, якщо керівник Кремля не в змозі виконувати свої обов’язки, то прем’єр-міністр РФ, яким нині є Михайло Мішустін, перебирає на себе президентські повноваження.
Зазначимо, що в Росії можна бути президентом не більше двох разів поспіль. Таким чином, у 2024 році Путін не мав би право знову балотуватися на посаду.
Однак влітку 2020 року в Росії відбулося загальноросійське голосування за поправки до Конституції. Зміни набули чинності 4 липня 2020 року.
Серед безлічі поправок була одна ключова, яка стосувалася президентських термінів, а саме: «обнулення» президентських строків для чинного глави Кремля. Це означає, що колишні терміни Путіна перестали враховувати, і він може бути на верхівці влади щонайменше до 2036 року. Однак, попри ще 11 років, які попереду, диктатор раптом заговорив про можливого наступника.
Нагадаємо Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?