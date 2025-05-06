На Косівщині у ДТП травмувався 45-річний мотоцикліст.ФОТО

Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють обставини аварії, у якій важко травмувався мотоцикліст.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на Косівщині. За фактом автопригоди слідчими розпочато кримінальне провадження і з’ясовуються всі обставини події.

“5 травня о 18.35 до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілим у селі с. Нижній Березів, що на Косівщині. На місці події поліцейські встановили, що 45-річний мешканець Яблунівської територіальної громади, керуючи мотоциклом «Loncin», не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність, на закругленій ділянці дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткненнязз автомобілем «Ауді А6», під керуванням 20-річної мешканки Косівщини.

Внаслідок ДТП керманич двоколісника отримав численні травми та був доставлений до лікувального закладу”, – йдеться у дописі.