Гірські рятувальники Прикарпаття серед найкращих на Чемпіонаті України з водного туризму

Впродовж минулого тижня у Карпатах відбувся Чемпіонат України зі спортивного водного туризму. Участь у змаганнях взяли найсильніші команди з усієї країни, щоб продемонструвати майстерність у подоланні гірських порогів та складних дистанцій.

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Змагання були проведені на річці Чорний Черемош у Верховинському районі.

Команда гірського пошуково-рятувального відділення (смт Верховина) виборола почесне 3 місце серед учасників з усієї України!