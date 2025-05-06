Гірські рятувальники Прикарпаття серед найкращих на Чемпіонаті України з водного туризму

Впродовж минулого тижня у Карпатах відбувся Чемпіонат України зі спортивного водного туризму. Участь у змаганнях взяли найсильніші команди з усієї країни, щоб продемонструвати майстерність у подоланні гірських порогів та складних дистанцій.
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Змагання були проведені на річці Чорний Черемош у Верховинському районі.
Команда гірського пошуково-рятувального відділення (смт Верховина) виборола почесне 3 місце серед учасників з усієї України!
“Ці змагання не лише випробування на витривалість, але й чудова нагода для тренування навичок, що щоденно допомагають рятувальникам виконувати свою місію — зберігати життя в горах.