Франківські студенти та вихованці театральної школи зіграли виставу для допомоги ЗСУ

Нещодавно студенти спеціальності «Перформативні мистецтва» (ОП «Акторська майстерність») Фахового коледжу Університету Короля Данила, разом із вихованцями Дитячої театральної майстерні, зіграли виставу «В неділю рано зілля копала» у Ліцеї №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради, інформує Правда.іф.
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Режисер-постановник – український актор театру і кіно, режисер, артист драми, викладач УКД Олексій Лейбюк.
Вхід на подію – донат. Загалом вдалося зібрати 20 900 гривень. Усі виручені кошти спрямують на ремонт авто 128-ї окремої бригади територіальної оборони, у якій служить батько однієї з випускниць Дитячої театральної майстерні.
«Ми виховуємо свідоме покоління, яке розуміє прийдешні виклики й проблеми. Вони вмотивовані допомагати. І для того, аби не стояти осторонь, віддають частинку себе. Насправді, я надзвичайно вдячний долі, що є наставником таких дітей», – зауважив Олексій Лейбюк.