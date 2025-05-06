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Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські студенти та вихованці театральної школи зіграли виставу для допомоги ЗСУ

Автор: Любов Семанишин
06/05/2025 12:09
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Нещодавно студенти спеціальності «Перформативні мистецтва» (ОП «Акторська майстерність») Фахового коледжу Університету Короля Данила, разом із вихованцями Дитячої театральної майстерні, зіграли виставу «В неділю рано зілля копала» у Ліцеї №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради, інформує Правда.іф.

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Режисер-постановник – український актор театру і кіно, режисер, артист драми, викладач УКД Олексій Лейбюк.

Вхід на подію – донат. Загалом вдалося зібрати 20 900 гривень. Усі виручені кошти спрямують на ремонт авто 128-ї окремої бригади територіальної оборони, у якій служить батько однієї з випускниць Дитячої театральної майстерні.

«Ми виховуємо свідоме покоління, яке розуміє прийдешні виклики й проблеми. Вони вмотивовані допомагати. І для того, аби не стояти осторонь, віддають частинку себе. Насправді, я надзвичайно вдячний долі, що є наставником таких дітей», – зауважив Олексій Лейбюк.