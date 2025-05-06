Одне з найрідкісніших в Україні: на Прикарпатті зацвіло “конвалієве дерево”. ФОТО

У дендрарії Галицького НПП зацвіло одне з найрідкісніших інтродукованих деревних видів в Україні – галезія каролінська. Друга назва виду – “конвалієве дерево” – квіти дуже схожі на квіти конвалії.

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Про це повідомив науковий співробітник Галицького НПП Роман Мандзюк.

“Квіти білого кольору, дзвіночкоподібної форми, 4 пелюсткові, довжиною 1,5 сантиметра. Зібрані в пучки по 2 штуки, кріпляться до пагонів за допомогою короткої 1-2-ох сантиметрової квітконіжки. Початок цвітіння – кінець травня, початок червня, залежно від погодних умов. Тривалість цвітіння – 2 тижні. В Україні дану екзотичну рослину почали вирощувати тільки в кінці ХХ століття, цвітучі дерева є в ботанічному саду Львова і Києва”, – йдеться в повідомленні.