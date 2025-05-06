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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську покажуть фільм просто неба і розіграють подарунки

Автор: Оксана Марушкевич
06/05/2025 11:23
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Сьогодні, 6 травня, о 20:00 на міському озері Івано-Франківська відбудеться показ кіно просто неба. До перегляду пропонують фільм “Довбуш”. Це – український історичний фільм про легенду українських Карпат Олексу Довбуша.

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Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

За словами мера, ще буде розіграш подарунків.

“Тож збирайте компанію, вдягайтеся тепліше і приходьте на перегляд. Як буде погана погода – кіновечір перенесуть до Івано-Франківського молодіжного центру “Рух” (вул. Чорновола, 128)”, – йдеться в дописі.