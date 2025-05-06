У Франківську покажуть фільм просто неба і розіграють подарунки

Сьогодні, 6 травня, о 20:00 на міському озері Івано-Франківська відбудеться показ кіно просто неба. До перегляду пропонують фільм “Довбуш”. Це – український історичний фільм про легенду українських Карпат Олексу Довбуша.

Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

За словами мера, ще буде розіграш подарунків.