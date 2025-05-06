Прикарпатець на Львівщині організував схему незаконнного перетину кордону

На Львівщині викрито мешканця Івано-Франківщини за незаконну схему перетину держкордону через річку. Свою послугу він оцінював у 12 000 доларів США.

Пише Правда.іф з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному мешканцю Івано-Франківщини. Йому інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у лютому цього року підозрюваний пообіцяв організувати незаконний перетин держкордону чоловіком мобілізаційного віку.

“У телефонній розмові з «клієнтом» чоловік повідомив деталі плану. Схема передбачала, що у визначений день військовозобов’язаного супроводять зі Львова у Івано-Франківськ та поселять в готель, де він має передати «плату». В подальшому «свої» люди займуться його безпосереднім переправленням через кордон – поза пунктами пропуску, шляхом перепливання річки. Наголосив про необхідність зручно одягнутись та герметично запакувати документи. Такі послуги він оцінив у 12 000 доларів США”, – йдеться у дописі.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України – під час перевезення «клієнта» на автомобілі у обговореному раніше напрямку.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Досудове розслідування – слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області, за оперативного супроводу 7 прикордонного Карпатського загону ДПС України та Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.