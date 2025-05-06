Померла франківська журналістка і поетеса Марія Микицей

5 травня померла Марія Микицей, українська поетеса, журналістка та представниця “Станіславського феномену”.

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Про це повідомили на сторінці Марії Микицей у Facebook.

Як ідеться в дописі, жінка роками боролася з важким недугом.

З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшла у вічність відома українська поетеса, журналістка, представниця “Станіславського феномену”, любляча мама і тітка, яка роками без відчаю боролася з важким недугом. Її творчість залишається з нами як світло, як голос, як наповнена тиша, як пам’ять, – йдеться у дописі.

Панахида та церемонія прощання відбуватимуться 6-7 травня в будинку смутку по вул. Ребета, 3, Івано-Франківськ.

Марія Микицей народилася 27 липня 1965 року у Франківську. Закінчила фізичний факультет Київського державного університету. Вона є авторкою чотирьох збірок верлібрів, фентезі-роману та альманаху. Друкувалася у багатьох часописах як в Україні, так і за кордоном.